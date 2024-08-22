Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

SAT.1Staffel 2Folge 76vom 22.08.2024
Folge 76: Stunde der Wahrheit

35 Min.Folge vom 22.08.2024Ab 12

Fabian weiß es zu schätzen, dass Sarah immer an seine Unschuld geglaubt hat. Während er sich einmal mehr darin bestärkt sieht, dass Sarah die Frau seines Lebens ist, ahnt er nicht, wie sehr Brunners Klage ihr zusetzt. Die Angst um ihre berufliche Zukunft hinterlässt auch Spuren bei ihrer täglichen Arbeit in der Praxis. Doch Sarahs Sorgen sind für einen Moment komplett vergessen, als Fabian sie vor romantischer Kulisse mit einer ganz speziellen Absicht überrascht.

