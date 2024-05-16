Die Landarztpraxis
Folge 7: Alte Gefühle
35 Min.Folge vom 16.05.2024Ab 12
Isa will Lukas etwas von dem Leid nehmen, dass er nach dem tragischen Unfalltod seiner Frau Doro empfindet. Doch Lukas lässt sie einfach nicht an sich heran. Als die beiden zu einer gemeinsamen Rettungsaktion aufbrechen müssen, zieht plötzlich ein Sturm auf. Und so sitzen sie über Nacht in einer frostigen Waldhütte fest und kommen sich, notgedrungen, näher. Als Lukas sich langsam öffnet und emotionale Erinnerungen an Doro teilt, rührt es Isa zu Tränen.
