SAT.1Staffel 2Folge 18vom 03.06.2024
Folge 18: Zusammen sind wir stark

34 Min.Folge vom 03.06.2024Ab 12

Isa ist zutiefst erleichtert, dass ihre Patientin Franziska den Mut und die Kraft dazu gefunden hat, ihren gewalttätigen Ehemann Timo zu verlassen. Doch Timo bleibt hartnäckig und fängt Isa und Franziska vor der Praxis ab. Zum Glück stehen mit den Kolleginnen einige starke Frauen bereit, um ihn erfolgreich in die Flucht zu schlagen. So kann Isa Franziska und ihre Mutter sicher in ein Frauenhaus bringen. Doch dann lauert der wütende Timo Isa auf, als sie allein ist ...

