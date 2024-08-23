Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Kalt erwischt

SAT.1Staffel 2Folge 77vom 23.08.2024
Kalt erwischt

Kalt erwischtJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 77: Kalt erwischt

34 Min.Folge vom 23.08.2024Ab 12

Sarah ist nach Fabians zweitem Heiratsantrag glücklich. Als dieser jedoch in die konkrete Hochzeitsplanung übergeht, bekommt sie ein ungutes Gefühl. Sarah fällt es schwer, sich reinen Herzens auf die Hochzeit zu freuen. Doch sie will Fabian nicht mit ihren Gefühlen belasten, um keinen Rückfall in seine Medikamentenabhängigkeit zu riskieren. So schwer es Sarah aber auch fällt, sie muss Fabian gegenüber ehrlich sein. Doch wie wird er reagieren?

