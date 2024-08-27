Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 79vom 27.08.2024
35 Min.Folge vom 27.08.2024Ab 12

Sarah macht sich Sorgen um ihre berufliche Zukunft. Als sie mitbekommt, dass Brunner aus dem Krankenhaus entlassen wurde, hofft sie, dass dieser seine Klage gegen sie noch zurückzieht. Doch Brunner macht ihr klar, dass er Sarah ruinieren will, so wie sie ihn ruiniert hat. Als Sarah ihre Sorgen mit Fabian bespricht, wird dieser aktiv und redet ein weiteres Mal mit Brunner. Doch wird es ihm tatsächlich gelingen, Sarah zu retten und sich als ihr Held zu erweisen?

