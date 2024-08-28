In Wiesenkirchen wird (fast) immer alles gutJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 80: In Wiesenkirchen wird (fast) immer alles gut
35 Min.Folge vom 28.08.2024Ab 12
Nach all den turbulenten Ereignissen der letzten Wochen sieht es zum Glück danach aus, dass in Wiesenkirchen letztendlich immer noch alles ein gutes Ende nimmt. Doch während Sarah, Fabian, Isa und Lukas im Glück schweben, ahnen sie noch nicht, dass sowohl auf sie wie auch auf Alexandra, Max und Bianca noch einige letzte Überraschungen warten. Und diese werden das Leben aller Wiesenkirchener noch einmal ordentlich auf den Kopf stellen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick