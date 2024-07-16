Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Kopf über Herz

SAT.1Staffel 2Folge 40vom 16.07.2024
Kopf über Herz

Kopf über HerzJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 40: Kopf über Herz

35 Min.Folge vom 16.07.2024Ab 12

Isa verkündet ihrer Familie schweren Herzens, dass sie Daniel zur lebensrettenden Operation nach Chicago begleiten wird. Während Sarah, Fabian und Georg nicht wollen, dass Isa ihr eigenes Glück derart zurückstellt, lässt Isa sich von Lukas auffangen. Obwohl es zu einem nahen Moment kommt, ändert sich nichts an Isas Entschluss, mit ihrem schwerkranken Noch-Ehemann abzureisen. Dabei ahnt sie nicht, dass Alexandra ein Verdacht beschleicht, der alles auf den Kopf stellen könnte.

