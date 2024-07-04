Ein ungeheuerlicher VerdachtJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 41: Ein ungeheuerlicher Verdacht
35 Min.Folge vom 04.07.2024Ab 12
Während Isa sich mit wachsender Wehmut auf ihre Abreise mit Daniel vorbereitet, geht Alexandra ihrem ungeheuerlichen Verdacht nach. Tatsächlich findet sie heraus, dass Daniel kerngesund ist und seinen Hirntumor nur vortäuscht, um Isa zu beeinflussen. Jedoch sind Alexandra die Hände gebunden, als Daniel sie hart bedroht. Währenddessen versucht Fabian, seinen bedenklichen Schmerzmittel-Konsum zu verbergen, indem er Sarah angeblich die Macht über seine Tabletten gewährt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick