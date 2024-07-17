Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 2 Folge 50 vom 17.07.2024
35 Min.Folge vom 17.07.2024Ab 12

Isa wird mit Daniels Anwalt konfrontiert, der ihr ein verlockendes Angebot macht: Angeblich will Daniel ein Schuldgeständnis seiner Straftaten unterschreiben, wenn Isa sich noch einmal mit ihm trifft. Isa hadert: Soll sie zusagen? Währenddessen werden Fabian und Alexandra offiziell geschieden. Zur Verwunderung der Wiesenkirchner scheinen sie sich aber gerade jetzt besonders nah zu sein. Das Gerücht, dass zwischen den beiden wieder etwas läuft, erreicht Sarah.

