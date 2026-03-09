Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 46vom 09.03.2026
34 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 12

Vickis Suche nach Simon ist erfolgreich. Doch dieser ringt immer noch mit dem Wunsch nach Vergeltung für den sinnlosen Tod seines geliebten Sohnes. Vicki gelingt es, zu Simon durchzudringen und ihn zur Rückkehr nach Wiesenkirchen zu bewegen. Aber da überschlagen sich plötzlich die Ereignisse. Nur Vickis beherztes Einschreiten verhindert, dass Simon sich an dem Mann rächen kann, der seinen Sohn auf dem Gewissen hat. Daraufhin weist Simon Vicki aber aufgewühlt von sich.

SAT.1
