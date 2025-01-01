Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Abgeschleppt

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 52
Abgeschleppt

AbgeschlepptJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 52: Abgeschleppt

43 Min.Ab 12

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle winken die Beamten einen Abschleppwagen mit der Kelle zur Seite. Der Fahrer des Wagens wird allerdings nicht langsamer, sondern fährt unbeirrt weiter. Sofort nehmen die Polizisten mit Blaulicht die Verfolgung auf! - Die Kripobeamten sind in ihrem Auto unterwegs, als sie plötzlich einen Schuss hören. Sofort stoppen sie und ziehen alarmiert ihre Waffen. Dann fällt ein zweiter Schuss und die Beamten stürmen zu einem nahegelegenen Kiosk.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen