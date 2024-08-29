Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Loslassen

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 29.08.2024
Loslassen

Die Spreewaldklinik

Folge 1: Loslassen

33 Min.Folge vom 29.08.2024Ab 12

Die Hamburger Ärztin Dr. Lea Wolff hat ihre Tochter direkt nach der Geburt zur Adoption freigegeben. 20 Jahre später beschließt sie, ihre Vergangenheit aufzuarbeiten und fährt in den Spreewald, um sich dort mit dem Vater ihres Kindes auszusprechen. Doch als Lea Paul tatsächlich findet, stößt er sie von sich. Er lehnt ein Gespräch ab und schickt sie wieder nachhause. Als sie auf dem Rückweg bei einem Unfall zur Hilfe eilt, gibt ihr das Schicksal eine zweite Chance.

