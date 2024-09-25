Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Ein anderes Gesicht

SAT.1Staffel 1Folge 20vom 25.09.2024
Ein anderes Gesicht

Die Spreewaldklinik

Folge 20: Ein anderes Gesicht

34 Min.Folge vom 25.09.2024Ab 12

Nachdem Erik sich nicht bereit für eine Beziehung fühlt, wird Lea Zeugin eines innigen Moments zwischen ihm und Vivian. Als er ihr bei der Betreuung einer schwangeren Teenagerin beistehen will, stehen Lea ihre Gefühle im Weg und es kommt zum Streit. Gitta wird zur Paartherapeutin, als Dr. Wemuth und seine Frau Nora ihr ihre Eheprobleme anvertrauen. Radu begleitet Nico zu einem Kleinanzeigen-Verkäufer doch zu Radus Leid scheint Nico den dubiosen Typen interessant zu finden.

