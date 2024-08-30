Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Neuanfang

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 30.08.2024
Neuanfang

Folge 2: Neuanfang

33 Min.Folge vom 30.08.2024Ab 12

Als Lea erkennt, dass ihre Tochter Nico nicht bei einer Adoptivfamilie, sondern bei ihrem leiblichen Vater Paul aufgewachsen ist, ist sie schockiert. Paul will alles tun, damit Nico die Wahrheit nicht erfährt. Auch Pauls Ehefrau Doreen, die als Verwaltungschefin im Krankenhaus arbeitet, lässt er vorerst im Dunkeln. Die wiederum hält Lea für die perfekte Besetzung der offenen Arztstelle. Nichtsahnend, was für ihre Familie auf dem Spiel steht, wenn Lea im Spreewald bleibt.

