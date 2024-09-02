Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Lügen und Bekenntnisse

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 02.09.2024
Lügen und Bekenntnisse

Folge 3: Lügen und Bekenntnisse

34 Min.Folge vom 02.09.2024Ab 12

Um ihrer Tochter Nico nah sein zu können, hat Lea die offene Stelle in der Spreewaldklinik angenommen und muss sich nach einigen Jahren Abstinenz nun wieder als Chirurgin behaupten. Doch die neue Situation macht den Einstieg nicht einfacher. Auch wenn Kollege Erik sie herzlich begrüßt, wird sie von Dr. Wemuth eher skeptisch beobachtet. Er lässt keinen Zweifel an seiner Abneigung und ist nicht der Einzige - auch Doreen zeigt Lea plötzlich die kalte Schulter.

