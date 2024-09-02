Die Spreewaldklinik
Folge 3: Lügen und Bekenntnisse
34 Min.Folge vom 02.09.2024Ab 12
Um ihrer Tochter Nico nah sein zu können, hat Lea die offene Stelle in der Spreewaldklinik angenommen und muss sich nach einigen Jahren Abstinenz nun wieder als Chirurgin behaupten. Doch die neue Situation macht den Einstieg nicht einfacher. Auch wenn Kollege Erik sie herzlich begrüßt, wird sie von Dr. Wemuth eher skeptisch beobachtet. Er lässt keinen Zweifel an seiner Abneigung und ist nicht der Einzige - auch Doreen zeigt Lea plötzlich die kalte Schulter.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick