Die Spreewaldklinik
Folge 17: Katerstimmung
34 Min.Folge vom 20.09.2024Ab 12
Radus Methanol-Vergiftung zieht große Schatten nach sich. Nico bangt um ihre Freundschaft zu ihm, und Erik fürchtet rechtliche Konsequenzen für Lars, dessen Idee die illegale Schnapsbrennerei war. Ein Streit zwischen den Brüdern zeigt das angespannte Verhältnis der beiden auf. Dr. Berg wird mit einem Fall konfrontiert, der sie an ihre Kindheit erinnert: Der an Dauerübermüdung leidende 16-jährige Julius wird von seinem Vater nicht ernst genommen. Sie will dem Jungen helfen.
