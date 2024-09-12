Die Spreewaldklinik
Folge 11: Zerreißprobe
34 Min.Folge vom 12.09.2024Ab 12
Nico findet Hannes Körner bewusstlos im Treppenhaus und muss feststellen, das der Mann offensichtlich doch nicht nur simuliert. Dr. Berg und Radu bleiben weiterhin skeptisch. Gleichzeitig ist Nico von einem Gespräch mit Vera aufgewühlt. Sie muss dem auf den Grund gehen und konfrontiert Lea. Paul versucht alles, damit Doreens Sorgen wegen Nico und Lea nicht ihre Paarbeziehung überschatten. Doch das ist schwieriger als gedacht.
