Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Zerreißprobe

SAT.1Staffel 1Folge 11vom 12.09.2024
Zerreißprobe

ZerreißprobeJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 11: Zerreißprobe

34 Min.Folge vom 12.09.2024Ab 12

Nico findet Hannes Körner bewusstlos im Treppenhaus und muss feststellen, das der Mann offensichtlich doch nicht nur simuliert. Dr. Berg und Radu bleiben weiterhin skeptisch. Gleichzeitig ist Nico von einem Gespräch mit Vera aufgewühlt. Sie muss dem auf den Grund gehen und konfrontiert Lea. Paul versucht alles, damit Doreens Sorgen wegen Nico und Lea nicht ihre Paarbeziehung überschatten. Doch das ist schwieriger als gedacht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen