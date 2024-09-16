Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Trauerarbeit

SAT.1Staffel 1Folge 13vom 16.09.2024
Trauerarbeit

34 Min.Folge vom 16.09.2024Ab 12

Es kommt erneut zum Streit zwischen Lea und Paul. Die beiden versuchen, einander aus dem Weg zu gehen, bis Lea Paul in der Klinik behandeln muss. Als Doreen realisiert, dass Lea in Pauls und Nicos Leben immer präsenter wird, versucht sie weiter gegenzusteuern - ohne Erfolg. Nico bringt die Seniorin Almuth Kramer, die sie verwirrt am Feldrand gefunden hat, zur Behandlung in die Klinik und steht ihr bei der Suche nach einem Familienmitglied bei.

