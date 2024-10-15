Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Spreewaldklinik

Um Haaresbreite

SAT.1Staffel 1Folge 33vom 15.10.2024
Um Haaresbreite

Um HaaresbreiteJetzt kostenlos streamen

Die Spreewaldklinik

Folge 33: Um Haaresbreite

34 Min.Folge vom 15.10.2024Ab 12

Nico überredet ihre Eltern, ihren Freund Johnny für ein paar Tage bei ihnen wohnen zu lassen. Doch als in der Klinik ein Medikamenten-Diebstahl aufgedeckt wird, fällt der Verdacht schnell auf ihn und die Polizei ermittelt. Lars lässt sich auf eine Wette mit dem zwielichtigen Fischhändler Zander-Zachi ein und setzt dabei einiges aufs Spiel. Als Lars Zachis unehrlichem Spiel auf die Schliche kommt, ist es bereits zu spät.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Spreewaldklinik
SAT.1
Die Spreewaldklinik

Die Spreewaldklinik

Alle 2 Staffeln und Folgen