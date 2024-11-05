Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 34vom 05.11.2024
Folge 34: Diebesgut

34 Min.Folge vom 05.11.2024Ab 12

Lea und Radu sind sich sicher, dass Johnny Opiate aus der Klinik gestohlen hat, und suchen nach Beweisen. Nico hält hingegen zu ihrem Freund, der indessen einen Weg findet, um den Verdacht von sich abzulenken - und dabei jemand anderen ans Messer liefert. Als Lars sein Barinventar von Zander-Zachi zurückfordern will, gerät er unerwartet in große Gefahr.

SAT.1
