Die Spreewaldklinik
Folge 37: Spurensuche
34 Min.Folge vom 21.10.2024Ab 12
Nico macht der Liebeskummer wegen Johnny zu schaffen. Sie beschließt, die Sache mit ihm zu klären, und will ihn zur Rede stellen. Da die Presse wegen des Medikamentendiebstahls auf die Klinik aufmerksam geworden ist, versucht Dr. Berg, die Lage in den Griff zu bekommen. Vivian wird von einem ungewöhnlichen Patienten auf Trab gehalten: Frank Baumann hält sie für seine Freundin - und macht ihr einen Heiratsantrag.
