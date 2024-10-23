Die Spreewaldklinik
Folge 39: Wahrheit oder Lüge
35 Min.Folge vom 23.10.2024Ab 12
Lea und Radu suchen Nico, die alleine ihre Wut im Alkohol ertränkt. Als sie Nico am Spreeufer vorfinden, muss sie sofort in die Klinik. Vivian ist angesichts der Ungewissheit, ob sie krank ist, angespannt und findet Halt bei einem Freund. Dr. Berg verdonnert Gitta dazu, ein Auge auf ihren Vater zu haben, der noch länger stationär in der Klinik bleiben muss. Doch der wickelt alle mit seinem Charme um den Finger ...
