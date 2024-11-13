Die Spreewaldklinik
Folge 40: Am Haken
34 Min.Folge vom 13.11.2024Ab 12
Nico macht ihren Eltern schwere Vorwürfe wegen der Aktion mit Johnny. Das beunruhigt Lea, denn sie fragt sich, wie Nico reagieren wird, wenn sie erfährt, dass Lea Bescheid wusste. Vivian genießt die Nähe zu Erik, behält aber vorerst für sich, dass sie die Ergebnisse der Biopsie bereits kennt. Auch Richard Berg scheint etwas zu verheimlichen, denn kurz vor seiner Entlassung kann er seine Krankenkassenkarte auf einmal nicht finden ...
