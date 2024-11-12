Die Spreewaldklinik
Folge 53: Im Clinch
34 Min.Folge vom 12.11.2024Ab 12
Nachdem Nico sich wieder mit ihren Eltern versöhnt hat, folgt sie Leas Rat, ihren Traum vom Medizinstudium zu verwirklichen und mit nach Spanien zu gehen. Lea muss sich an diese Vorstellung erst noch gewöhnen. Die Lage zwischen Erik und Lars ist angespannt, doch als Lars einem Journalisten Auskunft über Eriks Patientenfall gibt und wie er ihm dabei geholfen hat, eskaliert die Situation. Als Gittas Mittelalter-Kostüm bei einer Anprobe reißt, ist es Dr. Wemuth, der ihr hilft.
