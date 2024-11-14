Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spreewaldklinik

Abschiedsschmerz

SAT.1Staffel 1Folge 55vom 14.11.2024
Abschiedsschmerz

Folge 55: Abschiedsschmerz

34 Min.Folge vom 14.11.2024Ab 12

Nico verbringt ihren letzten Arbeitstag in der Klinik mit Lea. Ein von Lea geschenktes Medizinbuch mit emotionaler Widmung lässt Nico über ihre Entscheidung, nach Spanien zu gehen, nachdenken. Radu organsiert mit den Kollegen in der Spreewaldklinik ein Abschiedsvideo für Nico und kämpft dabei mit seinen Gefühlen für sie. Bei der Abschiedsfeier im Sägewerk fasst er seinen Mut und ist entschlossen, Nico endlich seine Liebe zu gestehen.

