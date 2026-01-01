Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 7: Versteckte Kosten
21 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 6
Tarek und Christina entdecken eine vielversprechende Immobilie in Norwalk, Kalifornien, die sie ohne Besichtigung erwerben. Als die aufwendigen Renovierungsarbeiten beginnen, fragen sie sich, ob dieser Kauf wirklich eine gute Idee war und sie möglicherweise auf ihrer Investition sitzenbleiben.
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
