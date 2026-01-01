Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 2: Das unvollendete Haus
21 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 6
In Long Beach, Kalifornien, investieren Tarek und Christina in eine vielversprechende Immobilie, die allerdings einen Haken hat: Seine Besitzer hatten mit diversen Renovierungsarbeiten begonnen, sie jedoch nicht fertiggestellt ...
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
Produktplatzierung unaufklärbar