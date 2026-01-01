Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Kernsanierung notwendig

sixxStaffel 3Folge 5vom 10.01.2026
Kernsanierung notwendig

Folge 5: Kernsanierung notwendig

21 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 6

Tarek und Christina spüren ein kleines Haus auf, das zu einem guten Preis angeboten wird. Sie inspizieren die Immobilie fachmännisch und merken bald, warum der Preis so günstig gesetzt wurde.

