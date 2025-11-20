Verschachtelt und dunkelJetzt kostenlos streamen
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 10: Verschachtelt und dunkel
21 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 6
Tarek und Christina entdecken ein Haus in Fullerton, Kalifornien - gute Lage, gute Chancen auf einen gewinnbringenden Weiterverkauf. Allerdings ist der Kaufpreis etwas zu hoch für den Geschmack der Super-Makler. Werden sie das Risiko dennoch eingehen?
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
