Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 7: Das schiefe Haus
21 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 6
Tarek und Christina werden auf ein Haus in Torrance, Kalifornien, aufmerksam. Das Objekt ist in schlechtem Zustand und bräuchte eine Rundum-Renovierung. Unter anderen Umständen wäre es ein ungeschickter Kauf, doch Torrance ist ein begehrter Ort und das Angebot an Immobilien ist gering. Die Super-Makler wagen sich an das riskante Projekt ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren