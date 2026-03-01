Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 7vom 08.03.2026
Folge 7: Das schiefe Haus

21 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 6

Tarek und Christina werden auf ein Haus in Torrance, Kalifornien, aufmerksam. Das Objekt ist in schlechtem Zustand und bräuchte eine Rundum-Renovierung. Unter anderen Umständen wäre es ein ungeschickter Kauf, doch Torrance ist ein begehrter Ort und das Angebot an Immobilien ist gering. Die Super-Makler wagen sich an das riskante Projekt ...

