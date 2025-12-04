Zum Inhalt springenBarrierefrei
Puls8 HDStaffel 4Folge 15vom 04.12.2025
21 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 6

Tarek und Christina interessieren sich für ein recht heruntergekommenes Haus in Chino, Kalifornien, das zu einem unschlagbaren Preis angeboten wird. Es schreit geradezu nach einer Rundum-Verschönerung. Werden sich die Super-Makler dieser Herausforderung stellen?

