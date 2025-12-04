Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 15: Alles außer 08/15
21 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 6
Tarek und Christina interessieren sich für ein recht heruntergekommenes Haus in Chino, Kalifornien, das zu einem unschlagbaren Preis angeboten wird. Es schreit geradezu nach einer Rundum-Verschönerung. Werden sich die Super-Makler dieser Herausforderung stellen?
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
