Überraschung im HinterhofJetzt kostenlos streamen
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 14: Überraschung im Hinterhof
21 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 6
Tarek und Christina überlegen, ob sie eine Immobilie in Anaheim unter ihre Fittiche nehmen. Das Haus würde sicher einige Investoren anziehen, doch während der Besichtigung stellen sie fest, dass sie doch mehr Geld als geplant in die Hand nehmen müssten. Wie werden sie sich entscheiden?
Weitere Folgen in Staffel 4
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Discovery Media Ventures Ltd.
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