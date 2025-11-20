Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Der Rohdiamant

Puls8 HDStaffel 4Folge 9vom 20.11.2025
Der Rohdiamant

Der RohdiamantJetzt kostenlos streamen

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 9: Der Rohdiamant

20 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 6

Tarek und Christina interessieren sich für ein kleines Haus in Strandnähe in Costa Mesa, Kalifornien. Das Objekt ist in schlechtem Zustand und es bedarf einiger Renovierungsarbeiten. Allerdings sprechen die gute Lage und die hohe Nachfrage für einen Kauf.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die Super-Makler - Top oder Flop?
Puls8 HD
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Alle 2 Staffeln und Folgen