Die Super-Makler - Top oder Flop?

Das Eine-Million-Dollar-Haus

Puls8 HDStaffel 4Folge 11vom 27.11.2025
Folge 11: Das Eine-Million-Dollar-Haus

20 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 6

Tarek und Christina interessieren sich für eine stattliche Immobilie in einem angesehenen Viertel. Der Verkäufer verlangt knapp eine Million Dollar für das Haus. Willigen die Super-Makler ein, wäre es die höchste Investition, die sie jemals riskiert haben.

