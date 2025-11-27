Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 13: Das Termitenhaus
20 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 6
Tarek und Christina sind in Santa Ana unterwegs und besichtigen eine vielversprechende Immobilie zu einem ordentlichen Preis. Die erfahrenen Super-Makler wissen jedoch, wie oft der erste Eindruck täuschen kann und sind zunächst sehr skeptisch ...
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Discovery Media Ventures Ltd., Bildrechte: 2019, Discovery, Inc. All Rights Reserved./
