Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Das Termitenhaus

Puls8 HDStaffel 4Folge 13vom 27.11.2025
Das Termitenhaus

Das TermitenhausJetzt kostenlos streamen

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 13: Das Termitenhaus

20 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 6

Tarek und Christina sind in Santa Ana unterwegs und besichtigen eine vielversprechende Immobilie zu einem ordentlichen Preis. Die erfahrenen Super-Makler wissen jedoch, wie oft der erste Eindruck täuschen kann und sind zunächst sehr skeptisch ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die Super-Makler - Top oder Flop?
Puls8 HD
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Alle 2 Staffeln und Folgen