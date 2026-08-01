Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 8: Das verwahrloste Haus
21 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 6
Tarek und Christina entdecken ein Haus in La Puente, Kalifornien. Das Objekt ist momentan noch bewohnt, so dass die Super-Makler es nicht besichtigen können. Werden sie das Risiko eingehen und die Immobilie im suboptimalen Zustand erwerben?
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Discovery Media Ventures Ltd.
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