SAT.1Folge vom 13.07.2022
43 Min.Folge vom 13.07.2022Ab 6

In Bayern können Sie samstags von 17:00-18:00 Uhr das SAT.1 Bayern-Magazin empfangen. In allen anderen Verbreitungsgebieten empfangen Sie "Doppelt kocht besser". // Pilzrisotto mit Lauchstroh: Bei "Doppelt kocht besser" treten drei Duos gegeneinander an. Nur den kocherfahrenen Kandidat:innen wird von unserem Spitzenkoch Alexander Kumptner das Rezept erklärt. Heute treten Manuela (51) & Peter (64), Hannah (27) & Severin (28) sowie Guisy (37) & Salvatore (42) an.

