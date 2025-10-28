Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 10: Tödliche Verwechslung
46 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12
Der zehnjährige Danny Evans liegt tot auf dem Boden seines Kinderzimmers, jegliche Wiederbelebungsversuche sind vergeblich. Zunächst stehen seine Eltern im Visier der Ermittler, doch dann macht Dr. G bei der Autopsie eine entscheidende Entdeckung. - Die kleine Erika Chappelle wird vom Blitz getroffen und fällt nach der Wiederbelebung ins Koma. Als klar ist, dass sie nicht mehr aufwacht, treffen ihre Eltern eine mutige Entscheidung ...
