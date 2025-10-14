Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 4: Verdachtsmomente
46 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12
Willie Booker erscheint nicht bei der Arbeit und geht auch nicht ans Telefon. Ein Freund findet ihn schließlich tot und halb ausgezogen in seinem Wohnzimmer. Was brachte den kerngesunden Mann um? Scheinbar völlig zugedröhnt wankt Johnny Diaz in die Notaufnahme. Die Ärzte behandeln ihn wegen einer Überdosis und entdecken daher zu spät, dass sein Zustand von einer Hirnblutung verursacht wird - Johnnys Todesurteil.
