Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 6: Schrecklicher Verdacht
47 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Nachdem sie sich alle Zähne ziehen ließ, wacht die Diabetikerin Vivian Kaplan nachts auf, weil sie massiv unterzuckert ist. Ihre Schwester injiziert ihr Insulin, kurze Zeit später stirbt Vivian. War die Insulin-Dosis zu hoch? Die pensionierte Lehrerin Rose Paxton ist seit dem Tod ihres Ehemannes depressiv. Um sie aufzuheitern, kommt ihre Familie zu Besuch und verlebt einen schönen Tag mit der Seniorin. Doch am nächsten Morgen ist sie tot - wegen einer Medikamenten-Überdosis?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick