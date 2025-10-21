Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Tod auf Raten

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 5vom 21.10.2025
Folge 5: Tod auf Raten

47 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12

Der Alkoholiker Lou hängt leblos an einem Gartenzaun - nur seine Hose hält den Mann an dem Holzgestell. Dr. G muss herausfinden, ob es sich um einen bizarren Unfall handelt oder ob jemand aus der Nachbarschaft den Störenfried umgebracht hat. Auf einer Baustelle bricht der Tagelöhner Joseph plötzlich zusammen und stirbt kurz darauf im Rettungswagen. Hat sein Tod etwas mit seiner eigentlich überwundenen Drogenabhängigkeit zu tun?

