Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. House

Ihr, ich und Hippokrates

sixxStaffel 2Folge 1
Ihr, ich und Hippokrates

Ihr, ich und HippokratesJetzt kostenlos streamen

Dr. House

Folge 1: Ihr, ich und Hippokrates

42 Min.Ab 12

Als Clarence, ein Insasse des Todestrakts, plötzlich von seinen Mordopfern halluziniert, besteht House darauf, den Patienten zu untersuchen. Schließlich trickst er Stacy und Cuddy aus und sorgt dafür, dass der Schwerverbrecher ins Krankenhaus eingeliefert wird. Unterdessen macht Cameron eine Krebspatientin zu schaffen. House weigert sich, die junge Frau genauer zu untersuchen und widmet seine Zeit lieber dem weitaus interessanteren Fall, dem Todeskandidaten ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Dr. House
sixx
Dr. House

Dr. House

Alle 8 Staffeln und Folgen