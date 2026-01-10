Dr. House
Folge 4: Mehr Sein als Schein
42 Min.Ab 12
Dr. Sebastian Charles ist Mitglied einer Hilfsorganisation, die in Afrika gegen die Ausbreitung von Tuberkulose kämpft. Als er in den USA während einer Präsentation zusammenbricht, landet er in Dr. House' Abteilung. Charles geht davon aus, dass er unter TB leidet, doch House will weitere Tests durchführen. Als die Medien auf ihn aufmerksam werden, beginnt Charles, seine Erkrankung öffentlich auszuschlachten, um die Popularität seiner Organisation zu steigern ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren