Dr. House
Folge 11: Absagen
43 Min.Ab 12
Margo Dalton, eine junge Mutter, leidet plötzlich unter massiven Bewegungsstörungen und kracht infolgedessen mit ihrem Auto in die Garage. House übernimmt den Fall, muss aber schon bald feststellen, dass ihm seine Patientin wichtige Informationen verschweigt. Margo Dalton reagiert außerdem ungewöhnlich aggressiv auf ihr Umfeld. Während es zwischen House und Stacy zu einer Annäherung kommt, schiebt Cameron ihren HIV-Test weiterhin vor sich her ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren