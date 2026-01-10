Dr. House
Folge 16: Sicher genug?
42 Min.Ab 12
Nach einem schweren Verkehrsunfall erhielt Melinda vor einem halben Jahr ein neues Herz. Um eine Infektion zu vermeiden, lebt die 16-Jährige von der Außenwelt abgeschirmt in ihrem Zimmer. Als sie von ihrem Freund Dan besucht wird, erleidet Melinda plötzlich einen anaphylaktischen Schock. In der Klinik beginnt die Suche nach der Ursache ihrer Symptome. Unterdessen gestaltet sich die Wohnsituation von House und Wilson immer komplizierter ...
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
