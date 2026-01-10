Dr. House
Folge 13: Kratzer im Lack
43 Min.Ab 16
Das 15-jährige Model Alex leidet während einer Modeschau plötzlich unter Bewusstseinstörungen, schlägt eine Kollegin nieder und bricht schließlich zusammen. Das Mädchen landet in House' Abteilung, und ausnahmsweise besucht der Diagnostiker seine hübsche Patientin höchstpersönlich. Schnell ist klar, dass Alex heroinabhängig ist. House ist außerdem davon überzeugt, dass das frühreife Mädchen von seinem Vater missbraucht wird. Doch damit nicht genug ...
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
16
Copyrights:© Universal Studios Limited
