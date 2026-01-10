Dr. House
Folge 8: Fehlverhalten
Während einer Schulaufführung bricht eine junge Mutter unter starken Schmerzen zusammen. Bei der Behandlung unterläuft Chase ein folgenschwerer Fehler: Durch die Verabreichung des falschen Medikaments erleidet die Patientin eine Magenperforation. Dank einer Operation kann sie gerettet werden, doch nach anfänglicher Besserung verschlechtert sich ihr Zustand drastisch ...
