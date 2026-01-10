Dr. House
Folge 20: Schlechter Scherz (1)
43 Min.Ab 12
Während einer Verfolgungsjagd leidet ein Polizist plötzlich unter vollkommen unangebrachten Lachanfällen und wird infolge dessen angeschossen. Trotz großer Schmerzen lacht der Mann unentwegt weiter - und gibt den behandelnden Ärzten Rätsel auf. Um der ungewöhnlichen Erkrankung auf die Spur zu kommen, schickt House Foreman in die Wohnung des Erkrankten. Wenig später leidet auch Foreman an den unerklärlichen Symptomen ...
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
