Dr. House
Folge 18: Wirtswechsel
43 Min.Ab 12
Hannah leidet unter ungewöhnlich schlimmen Schlafstörungen, sodass ihre Freundin Max schließlich einen Krankenwagen ruft. Es stellt sich heraus, dass Hannah - trotz Unmengen an Schlaftabletten - seit zehn Tagen nicht mehr geschlafen hat und zudem an inneren Blutungen leidet. Bisher hat noch kein Mensch länger als elf Tage ohne Schlaf überlebt - House bleiben nur wenige Stunden um herauszufinden, was mit der Patientin nicht stimmt ...
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
