Dr. House
Folge 5: Söhne & Väter
42 Min.Ab 12
Carnell Hall feiert mit Freunden seinen College-Abschluss. Als er während der Party plötzlich zusammenbricht, wird er in House' Abteilung eingeliefert. Das Team führt zahlreiche Tests durch, die Symptome stellen die Ärzte jedoch vor ein Rätsel. House zeigt unterdessen mehr Interesse an seinem neuen Motorrad als an seinem Patienten. Und dann lenkt ihn auch noch ein bevorstehendes Treffen mit seiner Mutter ab, dem er unbedingt aus dem Weg gehen will ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren